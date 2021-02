Diversi giocatori dell'attuale rosa del'Inter hanno già segnato contro la Juventus in carriera, alcuni anche in questo inizio di 2021. Ma solo uno di loro è riuscito a trafiggere i bianconeri all'Allianz Stadium, dove fra un paio d'ore si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si tratta del discusso Christian Eriksen, che con la maglia del Tottenham fissò il punteggio sul 2-2 proprio di questi tempi, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il 13 febbraio 2018. Una punizione rasoterra che beffò Buffon sul suo palo e mise in crisi la Juve, costretta al ritorno a Londra a ribaltare gli Spurs e vincere 2-1 per qualificarsi ai quarti di quella Champions.



Ovviamente Arturo Vidal (assente stasera per squalifica) di gol allo Stadium ne ha segnati diversi... ma mai contro la Juve, bensì vestendo la maglia bianconera.