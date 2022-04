Le parole del giornalista Alessandro Vocalelli, nel suo fondo per la Gazzetta dello Sport:



"Sembrerà paradossale, ma l’unico a non credere alla Juve era proprio Allegri. Quando un po’ tutti eravamo lì a chiederci se Bonucci e compagni potessero rientrare nella corsa scudetto, lui - il pilota bianconero - escludeva categoricamente la possibilità. Scaramanzia? Voglia di viaggiare a fari spenti? Forse no, semplice realismo. Perché appena la possibilità di alzare l’asticella si è manifestata concretamente, ecco arrivare la doccia fredda, anzi gelata. La sconfitta contro l’Inter e adesso anche il pareggio - sotto gli occhi di Del Piero - contro il Bologna. Alla fine di una gara - si può dire brutalmente? - giocata male".