Fuori Morata per squalifica, oggi era la grande occasione di Paulo Dybala. Cosa ci sarebbe stato di meglio di un gran derby per ritrovare se stesso e il feeling con tutto l'ambiente juventino? Invece, l'unica... "joya" di serata per lui è stato il risultato finale, che lo ha visto però come attore assolutamente non protagonista. Un comprimario, con il quale Cristiano Ronaldo non è riuscito a costituire una coppia affiatata. Sul terreno dell'Allianz Stadium è emerso prepotentemente come a CR7 mancasse Morata, la preziosa e completa prima punta. Dybala infatti non ha svolto minimamente il lavoro dello spagnolo. E in effetti ha caratteristiche differenti. Ma non è riuscito a esaltare nemmeno quelle. E se per una volta Ronaldo non ha tolto le castagne dal fuoco (a ribaltare il Torino ci hanno pensato gli altri reparti) è stato anche a causa della prestazione poco "collaborativa" dell'argentino. Che ci ha provato, per carità, beccandosi pure un pestone da Rincon. Ha servito un bell'assist a Chiesa che è stato chiuso da Sirigu. Ma non basta, non può bastare! Salvo accoglimento del ricorso della Juventus sulla squalifica di Morata, Dybala avrà un'altra chance domenica prossima contro il Genoa. A Benevento è andato vicino al gol, oggi manco quello. Sarà buona la terza?