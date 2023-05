Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Siviglia, l'allenatore bianconero Massimilianoha definito '' la stagione della Juventus: 'Tutta la squadra ha voglia di raggiungere questa finale, in un'annata folkloristica... Questo dev'essere uno stimolo in più per noi, sappiamo che è difficile, è una finale, ci vorrà lucidità, personalità nel giocare'. Termine che è stato preso di mira dalla maggior parte dei tifosi, che sui social hanno dato libero sfogo al loro pensiero, replicando all'allenatore livornese con commenti del tipo: 'l'unica cosa folkloristica è lui', oppure: 'se dovessimo perdere sarà un'annata fallimentare'. Nellaseguente ecco alcuni commenti dei tifosi apparsi sul web.