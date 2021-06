Marco Rossi, ct dell'Ungheria, affronterà al debutto degli Europei Cristiano Ronaldo e il Portogallo. Ecco le sue parole a Gazzetta: "Cristiano? Penso in genere che le nostre rivali abbiano un potenziale tecnico altissimo, contro tutte dovremo fare il meglio nella fase difensiva e di non possesso, essere organizzati, stretti. Sappiamo di dover concedere più palleggio ai rivali, ma non significa essere passivi. Come il Chelsea col City in Champions, dovremo cercare in nostro possesso palla di creare problemi con idee chiare in attacco. Di certo, distanza e compattezza sono determinanti, fondamentale anche non concedere spazi, essere bravi a ripartire".