1









In casa Paris Saint-Germain i grandi pensieri di mercato sono rivolti soprattutto a trattenere le proprie due stelle, Neymar e Mbappé. Il primo venerdì ha festeggiato la centesima con il Psg, con cui ha segnato 81 gol e fornito 41 assist. Lui tratta il rinnovo e intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha pensato all’undici ideale per la squadra francese. In porta vota Buffon, da cui confessa di aver imparato molto nella stagione condivisa assieme. In regia l’ex Inter Thiago Motta, mentre in attacco Ronaldinho, Weah e Ibrahimovic.