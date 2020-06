1









Aspettando la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, c'è una Juve che è già con la testa alla finale. E l'Under 23 di Fabio Pecchia, che in settimana ha ricominciato con gli allenamenti collettivi per preparare la finale di Coppa Italia di Serie C che giocheranno contro la Ternana - straordinariamente - in gara secca il 27 giugno al Manuzzi di Cesena. Prima ancora della positività di Rugani, i ragazzi di Pecchia sono stati i primi a dover affrontare l'allarme coronavirus. Non che ci fosse stato qualche caso, ma dopo la notizia della positività di un giocatore della Pianese che i bianconeri avevano affrontato quattro giorni prima, il club aveva iniziato a prendere le precauzioni: per precauzione i ragazzi che di solito si allenavano con la prima squadra in quei giorni non hanno lavorato con Ronaldo e compagni. Nessun caso positivo, per fortuna; tutti negativi anche dopo i tamponi e i test fisici della settimana scorsa, ai quali i giocatori della seconda squadra si sono sottoposti prima della ripresa.



L'OCCASIONE - Pecchia può così concentrarsi su quello che potrebbe diventare il primo storico trofeo della Juve Under 23, che gli garantirebbe anche un accesso preferenziale ai playoff, per i quali i bianconeri hanno comunque strappato il pass grazie al decimo posto conquistato prima dello stop della Serie C. La vittoria della Coppa Italia garantirebbe alla Juve di andare direttamente alla seconda fase dei playoff, saltando il primo turno al quale partecipano le sette squadre di ogni girone classificate dal quarto al decimo posto.



CHI STA AVANTI - Ripartire da dove ci si era fermati, questo è l'obiettivo messo a fuoco dall'allenatore: solo un ko (contro la Pro Patria) negli ultimi due mesi di campionato; per il resto, cinque pareggi e tre vittorie, tra le quali quella contro il Monza primo e oggi già qualificato in B. Ora iniziano tre settimane di allenamenti fondamentali per ritrovare il ritmo partita e quella concentrazione mentale che serve per vincere contro la Ternana quinta nel girone C. Tra i giocatori della rosa di Pecchia c'è già chi si è iniziato ad allenare da tempo con la prima squadra: il portiere Leonardo Loria, i difensori Wesley e Luca Coccolo, i centrocampisti Simone Muratore e Manolo Portanova e gli attaccanti Giacomo Viorni, Marco Olivieri e Luca Zanimacchia.



I RECUPERI - Da questi ultimi due ci si aspettano i gol per alzare al cielo la Coppa Italia: sono i bomber della squadra (4 gol per il primo e 5 per il secondo) insieme a Ettore Marchi, 34enne che da quando è arrivato dal Monza a gennaio ha segnato 4 gol in otto partite, tra cui una doppietta da ex proprio contro la capolista prima dello stop. La pausa forzata ha permesso a Pecchia di recuperare gli infortunati Raffaele Alcibiade e Giulio Parodi, che lunedì ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l'operazione di un anno fa a casa di un brutto infortunio al ginocchio che l'ha costretto a saltare tutta la stagione. Ora scalda i motori per tornare protagonista, l'unico che ripartirà da zero. Gli altri, non vedono l'ora di riprendere da dove hanno interrotto.