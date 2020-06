Dopo la ripresa degli allenamenti per la squadra di Maurizio Sarri, anche per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia in settimana ricominceranno gli allenamenti di gruppo. Domani il Consiglio Federale Figc deciderà la roadmap del campionato e della Coppa Italia di Serie C, nella quale i bianconeri affronteranno la Ternana in finale. Tra le ipotesi, c'è quella di gara secca senza andata e ritorno, in campo neutro. Si potrebbe giocare a fine giugno al Manuzzi di Cesena.