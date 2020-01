L'Under 17 di pedone corre come un treno: con quella di oggi contro il Sassuolo dell'ex Barone è arrivata la tredicesima vittoria in 13 partite di campionato. Numeri pazzeschi per i baby bianconeri, che hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo: 1-0 firmato Chibozo su assist di Miretti. A causa di un problema muscolare rimediato prima della sosta non c'era l'ultimo acquisto Soulè.