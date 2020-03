“Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”. Il fuori onda più dolce, elegante, meno sguaiato della storia dei fuori onda.

Presidente lei è di quella pasta umana che illumina anche il buio più buio. #Mattarella — Cathy La Torre

Questa sera è stato caricato per un errore tecnico dal Quirinale, mai capitato nella storia della Repubblica, il messaggio al paese del Presidente della Repubblica Sergio. Il tutto è stato fatto senza ripulire il video messaggio dai "fuori onda" e dalle prove. Il Presidente ha mostrato la sua umanità e la sua dolcezza nel video appena pubblicato. Un Presidente che come noi, sta passando il periodo in quarantena. Dopo l'invito ad aggiustarsi i capelli per la diretta, ha sospirato "Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch'io...". Un Presidente 'umano' che come tutti noi non può nemmeno uscire di casa per andare a tagliare i capelli.