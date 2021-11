E chi se la lascia sfuggire l’occasione quando c’è di mezzo la Juventus?Se vincono, anche di corto muso, è un trionfo, se perdono la colpa è dell’arbitro o peggio dei giocatori. Sì, li additano addirittura alle loro folle per irriderli e sfotterli. Lo fanno i tifosi? No. I giornalisti “embedded” delle radio e delle televisioni locali, i professionisti del marketing antijuventino, gli “opinionisti” avvelenati, gli ex prefetti o ex procuratori di parte avversa, gli onorevoli pronti a lasciare un segno ai posteri con un interrogazione?Se non lo fanno alcuni presidenti specializzati (vedi Aurelio De Laurentiis) o gli allenatori (vedi Mourinho) ci pensano i dirigenti, ci pensa la società.Direttore sportivo della Fiorentina. Siccome molto dignitosamente Italiano non ha commentato episodi e non si è lamentato, ma si è legittimamente doluto di aver perso una partita ben condotta dalla sua squadra, siccome la Fiorentina se vince contro la Juve con 2 rigori contro e un’espulsione non data è sport, ma se perde è furto, sempre e comunque, allora ci pensa lui: Pradé.E fin qui non ci schiodiamo da una vulgata straripetuta, ma addirittura il povero Vlahovic è stato “picchiato dall’ inizio alla fine”. Si va però, ancora oltre con la denigrazione e l’incitamento contro qualcuno., con relativo secondo giallo ed espulsione per il difensore viola. Il video è accompagnato da una telecronaca di tuffi di Stefano Bizzotto:Dopo lo scroscio dell’acqua, il commento tecnico: “Leggermente scarso”.Poi la Fiorentina ha rimosso il post in questione.Qualcuno glielo ha fatto notare (a Pradé, alla Fiorentina?) e il video è stato rimosso, ma la nobiltà del gesto rimane.