Certi bivi, pure se potenzialmente magnifici, sono una spada di Damocle da cui fai fatica a tornare indietro. Ti colpiscono, ti tramortiscono, ti lasciano steso al suolo con te che non sai decidere, ma che sai di doverlo fare. In qualche modo e con la paura di sbagliare. Federico Chiesa, probabilmente, una decisione l'ha già presa: era pure facile, davanti a quei milioni, a quell'opportunità, a quella storia chiamata Juventus. Ma l'arrivo di Commisso quasi scopre le carte e rovina gli alibi e le scuse del ragazzo davanti a una piazza così importante come Firenze: va bene anche andar via davanti all'incertezza societaria, ma non ai bianconeri.



SCELTA DI VITA - Quella che Chiesa dovrà fare è una scelta di vita. E sembra che l'ultimo ostacolo che resta tra lui e la squadra bianconera sia proprio Federico. Reggerà la pressione? Riuscirà a tapparsi le orecchie e a tenere duro? Guardando Bernardeschi, non sembra che sia poi così difficile. Certo, arrivano con prospettive forse un filo differenti. E anche con una storia personale parzialmente diverrsa. Ma Chiesa è a un passo dal destino glorioso coi forconi alle spalle, pronto a raggiungerlo. Se sarà Juve, sarà stato anche coraggio.