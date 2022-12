Si è conclusa forse nella maniera peggiore possibile l'avventura ai Mondiali del Portogallo, eliminata inaspettatamente e contro ogni pronostico dal Marocco, che ora se la vedrà in semifinale contro la Francia. Ma a concludersi altrettanto tragicamente è stata anche la carriera di Cristiano Ronaldo in un campionato del mondo, certamente all'ultimo dei suoi 6 Mondiali disputati e che si sarebbe immaginato un esito differente. Se lo sarebbe sicuramente meritato, perchè stiamo parlando di uno dei calciatori più forti, rappresentativi e significativi della storia di questo sport e vederlo uscire dal campo in lacrime, fa male a tutti gli amanti del pallone e dello sport in generale. Lo si evince anche dei numerosissimi messaggi di stima e di affetto ricevuti da tutti i più grandi del calcio e degli altri sport, da quelli attuali a quelli che lo sono stati in passato. Da Pelè che lo 'ringrazia per tutto', fino a Lebron che lo definisce una 'leggenda'. Ecco di seguito una carrellata di commenti apparsi sotto al suo ultimo post, che ha generato 1 milione di commenti e 25 milioni di like.