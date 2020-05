Quando Zlatan Ibrahimovic ha lasciato la Juve l'ha fatto a modo suo. Il 7 maggio del 2006 lo svedese ha segnato il 26° gol, l'ultimo in maglia bianconera. Juve-Palermo, penultima giornata di un campionato che la Juventus vincerà ma poi gli verrà revocato per le vicende legate a Calciopoli. Voluto da Fabio Capello che l'aveva cercato già quando era allenatore della Roma, in due stagioni con la maglia della Juve Ibrahimovic totalizza 26 gol in 92 partite, prima di andare all'Inter a causa della retrocessione dei bianconeri.