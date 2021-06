Assedio azzurro. L'Italia è stata 45' nell'area della Turchia provando in tutti i modi a trovare la rete del vantaggio, ma il gol non è arrivato. Il primo tempo nella gara dell'Olimpico finisce 0-0, con Immobile e compagni ancora a caccia del primo centro all'Europeo. L'ultimo gol di un giocatore dell'Italia in questa competizione è a firma di uno juventino: l'ha segnato Leonardo Bonucci - in campo anche stasera - che il 2 luglio 2016 segnò su rigore il gol del pareggio contro la Germania nei quarti di finale. I tedeschi vinsero poi 6-5 nei tiri dal dischetto.