Tre anni, oppure quattro. 7 milioni e mezzo all'anno, che però si alzeranno, fino ad arrivare alla doppia cifra. Paul Pogba è a meno di un passo dal diventare di nuovo un giocatore della Juventus, dall'essere nuovamente in zona Santa Rita, lì dove il suo parco macchine si sta già popolando. Va da sé: mancano i dettagli, siamo alla battuta finalissima e si attendono esclusivamente le firme. O quasi. COSA MANCA? - Manca ancora un incontro tra le parti. E cioè: alla Continassa, o dove vorranno, serve un ultimo confronto tra la Juventus e Rafaela Pimenta, prima di mettere tutto nero su bianco per un ritorno in bianconero. Pogba ha scelto da settimane la destinazione Juventus: l'ha confidato agli amici, ha sentito qualche vecchio compagno torinese, ha deciso ormai da tempo di provare a vivere le emozioni percepite nella sua prima vita juventina. Sa che non sarà facile, sa allo stesso modo che non c'è altra strada. Il suo passo indietro nel tempo dovrà equivalere a un passo in avanti per il proprio futuro. C'è l'ultimo incontro, poi Pogback in Turin.