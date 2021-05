1









Quella tentazione lì, che alla fine colpisce un po' tutti e soprattutto i grandi. E cioè: ridare, anche solo in minima parte, un pezzo di se stessi alla squadra in cui è partito tutto. Ronaldo vuole chiudere la carriera allo Sporting Lisbona: l'ha raccontato il quotidiano vicino a CR7, Record. In biancoverde, ricorderete, Cristiano è cresciuto e ha svoltato: arrivato nelle giovanili nel 1997, vi è rimasto per 6 anni, prima di spiccare il volo verso Manchester.



A 40 ANNI - Record sottolinea come l'intenzione di Ronaldo sia ancora lontana. L'obiettivo è andare allo Sporting "a 40 anni, con il benestare della famiglia". Prima Ronaldo vuole tornare a vincere in Europa e a battere tutti i record possibili. Intanto, resta da capire il futuro prossimo alla Juventus: CR7 ha un contratto con i bianconeri fino al 2022. E un passaggio intermedio in un'altra big non è da escludere.