Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi trattano l'argomento Juventus sotto molteplici punti di vista.



Aperture ad hoc per il Corriere dello Sport che accenna a "L'ultimo Cristiano" in riferimento al futuro di Ronaldo, e per Tuttosport che si focalizza sul valzer delle panchine e urla al "Ribaltone" con le foto di Pirlo, Juric, Gattuso, Conte e Sarri.



La Gazzetta dello Sport apre invece con il Milan: "Che affare Donnarumma... per Raiola" (tema di mercato che però interessa molto alla Juve) e concentra i colori bianconeri nel box laterale "I sogni di CR7".