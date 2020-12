Dal sito ufficiale della Juventus: 'Sulla panchina dei viola siede Cesare Prandelli, subentrato a Iachini il 9 novembre 2020. Per lui, finora, sei gare in Serie A alla guida dei toscani: tre pareggi interni (1-1 contro Genoa, Sassuolo e Verona) e tre sconfitte con Benevento, Milan e Atalanta. L'unica vittoria è arrivata in Coppa Italia, contro l'Udinese, grazie alla rete di Montiel nei supplementari. Contro i friulani è arrivata anche l'ultima vittoria in Serie A: con ancora Iachini in panchina 3-2 lo scorso 25 ottobre grazie alla doppietta di Castrovilli e alla rete di Milenkovic. Il difensore è stato autore, contro il Genoa, dell'unico gol viola su azione nelle ultime otto partite. L'ultima vittoria di Prandelli in Serie A è arrivata proprio contro la Juve il 17 marzo 2019 in Genoa-Juve'