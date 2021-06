Il contratto con la Kappa è scaduto e ora Aurelio De Laurentiis vuole fare da sé. Come scrive la Gazzetta, il presidente del Napoli sta portando avanti il progetto di marketing e merchandising che lo porterà ad auto produrre le maglie da gioco della sua squadra. De Laurentiis non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico Kappa e probabilmente non ha nemmeno cercato soluzioni classiche alternative. Vuole disegnare e fare le maglie in proprio: disegni commissionati ad Armani. Il presidente è convinto che da questo possano venire maggiori introiti per il club.