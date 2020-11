Viglia del big match Lazio-Juventus, e le prime pagine dei giornali dedicano spazio alla sfida di cartello della 7ª giornata, legata anche al caos tamponi, bufera che sta caratterizzando il clima in casa biancoceleste. La prima pagina di Tuttosport sottolinea come Andrea Pirlo stia pensando al tridente pesante: “L’ultima tentazione di Pirlo – Il tridente stellare Morata-Ronaldo-Dybala stuzzica la Juve, il tecnico studia come e quando proporlo. Immobile, Leiva e Strakosha positivi ai test rapidi, non a quelli molecolari. La Lazio: “Contro i bianconeri ci saranno".