Non è ancora arrivato e ha già mandato in subbuglio tifosi e addetti ai lavori. Benvenuto in Italia, caro Arthur: prima lezione da apprendere è come evitare le polemiche, in arrivo come dardi anche per la maglia che s'indossa. L'ultima voce fuori dal coro è stata quella di Fabio Caressa, questa sera ospite dello studio di Sky Sport 24. Il tema? Tra gli altri, anche l'alimentazione per gli sportivi.



IRREGOLARE - Dice Caressa: "Alimentazione per un atleta è fondamentale. Mi è arrivata una voce dalla Spagna, e mi dice che sarà meglio per la Juventus se controlla l'alimentazione di Arthur. E' uno un po' irregolare". Irregolare, sì: ma in che senso? Nel senso - pare - che vada oltre le pause prestabilite, sforando con gli snack. Caressa, onde evitare ulteriori polemiche e titoloni, poi rettifica: "Mi dicono, eh. Non ho mai mangiato con lui...Colleghi spagnoli dicono che abbia un'alimentazione un po' sui generis". Frittata - ed è proprio il caso di dirlo - ormai fatta e impiattata.