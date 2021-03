Era il 7 marzo 2018 quando la Juventus di Massimiliano Allegri andava a Londra per affrontare il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (proprio come dopodomani, quando sarà il Porto a venire all'Allianz Stadium). All'andata i bianconeri si erano fatti rimontare dal 2-0 al 2-2. In quel match di ritorno, invece, di giallo vestiti, andarono in svantaggio per il gol di Son, e nella ripresa erano chiamati a ribaltare la situazione per accedere ai quarti. Il 2-1 si materializzò nel giro di pochi minuti con le reti del tandem offensivo argentino Higuain-Dybala. Una notte indimenticabile, esattamente tre anni or sono.