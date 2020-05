"Punte di diamante" è il titolo di Tuttosport sulla prima pagina in edicola domani mattina. Tra i vari, c'è "Jimenez per la Juventus". L'attaccante del Wolverhampton è l'ultimo nome accostato ai bianconeri per rinforzare l'attacco di Sarri. In Inghilterra sono sicuri, prima o poi Paratici, che lo segue dai tempi dell'Atletico Madrid, busserà alla porta dei Wolves, con i quali il classe '91 ha segnato 22 gol i 44 partite stagionali fino allo stop forzato. All'attaccante sta pensando anche il Manchester United.