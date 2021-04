1









Il nome nuovo sulla lista di Fabio Paratici si chiama Tajon Buchanan. Attaccante esterno classe '99 dei New England Revolution, club dell'MLS, ha il passaporto canadese e giamaicano, è valutato circa 2 milioni di euro, e si è presentato al debutto in campionato con un assist. Chi l'ha visto giocare sostiene che assomigli al primo Cuadrado, quello arrivato in Italia che giocava largo a destra in attacco prima di arretrare fino alla linea difensiva.