Pep Guardiola è sempre un passo in avanti. Dopo l'errore di Gabriel Jesus su rigore, ormai abitudine per il City, il tecnico catalano ha avuto un'idea forse brillante, forse no: "Cambiare rigorista? Sono preoccupato, devo pensarci bene. A determinati livelli i calci di rigore sono importanti e fanno la differenza nella maggior parte dei casi. Devo decidere chi sarà il prossimo rigorista. Ederson in questo senso è il migliore che abbiamo, credetemi. Non perde mai la calma, non gli va il sangue al cervello, quindi potrebbe tirarli lui".