L'ultima idea di Aurelio De Laurentiis, nata per rovinare il giorno della presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus. E' un'indiscrezione firmata La Repubblica, che racconta come il presidente del Napoli stia facendo di tutto per chiudere il colpo James Rodriguez nel minor tempo possibile, così da potrelo annunciare già domani mattina, in contemporanea con la prima conferenza di Maurizio Sarri alla Juventus. Un piccolo scacco al suo ex allenatore, per offuscarne la stima agli occhi del popolo napoletano, segnato da questo colpo di mercato bianconero.