La Juve sta pensando di riportare in Italia Alex Telles, ex terzino dell'Inter che da tre anni è protagonista con la maglia del Porto. I bianconeri stanno sondando vari profili in quel ruolo, l'obiettivo è rinforzare entrambe le fasce per la prossima stagione. Ecco perché il nome di Alex Telles, secondo Tuttosport, potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri: terzino di spinta che diventerebbe l'alternativa ad Alex Sandro. Curiosità: proprio Telles nel 2016 arrivò al Porto per sostituire Alex Sandro appena ceduto alla Juve.