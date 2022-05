Interrogato sul tributo a Chiellini e Dybala, per la loro ultima gara in casa con la maglia della Juventus, Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa:



ADDIO DYBALA - "Sono due cose differenti. Chiellini ha fatto 17 anni e smette, o va negli Usa. Paulo cambierà squadra e avrà il tributo dei tifosi".