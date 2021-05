7









L'ultima notte, l'ultima finale con la Juve. Gigi Buffon è pronto all'addio, ma questa sera si giocherà gli ultimi 90' da titolare con qyuesta maglia e qui chiuderà una storia incredibile, irripetibile. L'ultima della carriera? Forse. L'ultima in bianconero? Sicuramente. Con il Parma vinceva la Coppa Italia 1999 assieme a Enrico Chiesa, oggi potrebbe fare lo stesso con Federico, mai successo prima. Vuole vincere ancora e chiudere la stagione da imbattuto, perché quando c’è stato lui, la Juve ha solo vinto o pareggiato. IN BILICO - Con lui ci sono altri 7 giocatori in fase di valutazione per il futuro. Uno su tutti Giorgio Chiellini, che a fine stagione incontrerà la società e deciderà se: giocare ancora nella Juve, cambiare squadra o smettere e fare il dirigente. Magari con una stagione di riposo per godersi la famiglia o anche andare negli Stati Uniti. Tutto possibile. Come riporta la Gazzetta, però questa rischia di essere l’ultima finale alla Juve per tanti, da Ronaldo a Dybala, da Szczesny a Morata, da Demiral a Ramsey. La differenza la faranno, più dei programmi della Juve, le offerte.