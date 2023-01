Come racconta Gazzetta, l’Uefa vorrebbe lanelle coppe, ma non la Juve di Andrea Agnelli. E neanche una nuova Juve senza soluzione di continuità con la precedente, sulle barricate della Superlega, affiancata dall’equivoca agenzia A22, che non ha ancora spiegato l’esatto progetto di torneo che ha in mente. L’Uefa auspica un contatto con nuovi dirigenti che si presentino a Nyon per cancellare il passato, abbandonare l’alleanza con Florentino, e ricominciare tutto su nuove basi di collaborazione. Come quando, attraverso Agnelli, la Juve era il primo alleato dell’Uefa.