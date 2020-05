"Juventus-Lione si giocherà ile sarà un massacro". Così il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas aveva annunciato la data del ritorno degli ottavi di Champions League contro i bianconeri , dopo l'1-0 in favore dei francesi per l'andata. Salvo poi ritrattare la dichiarazione., che all'agenzia tedesca Dpa nega sia già stata definita la calendarizzazione delle date della Champions:Non resta a guardare, il Lione. Che attraverso il proprio sito ufficiale si dice 'rammaricato di non poter ripartire come i propri avversari europei'.