Secondo quanto riporta Sky Sport l'Uefa ha inviato una lettera alle varie leghe dove chiede di comunicare entro il 25 maggio se il campionato verrà terminato oppure no, con che formula e in quale data. C'è un mese di tempo, quindi, per preparare l'ultima parte della stagione. In Olanda, tra le polemiche, si è già deciso di mettere fine alla stagione, posizione che potrebbe essere adottata anche da alcuni paesi limitrofi come il Belgio. Il resto d'Europa invece si concentra sull'eventuale ripartenza con la Bundes locomotiva del Vecchio continente. Saranno loro, sulla carta, i primi a far rotolare di nuovo il pallone.