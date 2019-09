Domani la @juventusfc sfida il @bayer04fussball: l'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in #UCL è successo questo pic.twitter.com/JKQpbU04da — La UEFA (@UEFAcom_it) 30 settembre 2019

Con un messaggio accompagnato da un video la Uefa ha voluto ricordare come si concluse l'ultimo scontro diretto in partite ufficiali tra: non un ricordo positivo per i bianconeri, sconfitti in trasferta per 3-1 dai tedeschi. Domani alle 21 la prima possibilità di rivincita per la Juve.