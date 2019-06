Cinque squadre, solo cinque. Tante sono le società che hanno saputo vincere tutti e tre i trofei targati Uefa: dalla Coppa dei Campioni (o Champions League) alla Coppa Uefa (o Europa League), fino alla Coppa delle Coppe. Ecco le parole raccolte da Uefa.com: "La Juventus solleva al cielo il suo primo trofeo europeo nel 1977, superando in finale di Coppa UEFA l'Athletic Club. Con in squadra campioni del calibro di Paolo Rossi, Michel Platini e Zbigniew Boniek, la Vecchia Signora completa la sua 'tripletta' pochi anni dopo aggiudicandosi la Coppa delle Coppe nel 1984 e la Coppa dei Campioni l'anno successivo. I Bianconeri aggiungono al proprio palmares altri tre trionfi negli anni '90: l'ultimo in ordine cronologico nel 1996, battendo in finale di UEFA Champions League l'Ajax".