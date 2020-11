3









L’Uefa crea un precedente importante nel caso Juventus-Napoli, in favore dei bianconeri. Infatti, l’organo di governo del calcio europeo ha emesso la sentenza in merito all’annullamento della gara che si sarebbe dovuto disputare domenica scorsa tra Romania e Norvegia, con quest’ultima impossibilitata alla trasferta dalle autorità sanitarie nazionali. Il Governo aveva deciso di bloccare la nazionale scandinava a causa della positività al Covid-19 del terzino del Galatasary Elabdellaoui, rendendo inutile il tentativo di isolare il resto del gruppo squadra, dal momento che le normative della Norvegia prevedono la quarantena di 10 giorni per tutti coloro entrati in contatto con un contagiato. Il volo per Bucarest si è reso impossibile, impedendo di fatto l’applicazione del protocollo Uefa, che funziona come quello della Figc. La scelta è stata quella di assegnare la vittoria per 3-0 in favore della Romania, punendo la Norvegia per non essersi presentata allo stadio JUVE-NAPOLI - La sentenza è stata del tutto analoga a quella pronunciata sul caso Juve-Napoli, con il club azzurro impegnato nel ricorso dopo la conferma della Corte d’Appello federale della decisione del Giudice Sportivo, in attesa di essere preso in considerazione dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Un precedente in più a favore della Vecchia Signora.