"L'Uefa rispetta l'arcobaleno", così inizia il comunicato dell'Uefa dopo le polemiche relative alle posizioni pro LGBTQ+. "Oggi, Uefa è orgogliosa di indossare i colori dell'arcobaleno - si legge -. E' un simbolo che abbraccia i nostri valori, promuovendo tutto ciò in cui crediamo: più giusta ed egualitaria società, tollerante per tutti, che non tenga conto del background, delle credenze o del gender".



L'ATTACCO - "Alcune persone hanno interpretato la decisione dell'Uefa di rifiutare la decisione della città di Monaco di illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno come una decisione politica. Al contrario, la richiesta era politica, poiché collegata alla presenza della nazionale ungherese per la partita di questa sera contro la Germania. Per l'Uefa, l'arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro impegno per una società diversa e inclusiva".