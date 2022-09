E' tornato a far parlare di se e del suo futuro Cristiano Ronaldo, attraverso le ultime dichiarazioni rilasciate in cui ha detto: 'Il mio viaggio non è ancora finito. Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande'. C'è chi ha colto queste parole come un 'opportunità' e che 'prova' ad ingolosire le fantasie del fenomeno portoghese. Si tratta dell'Udinese che, su Twitter ha commentato la risposta del proprio portiere Silvestri alle dichiarazioni di CR7, il quale lo implorava di trasferirsi ad Udine.