Pierpaolo Marino, direttore dell'Udinese, ha parlato a Gazzetta della situazione del suo club: "La regola non sta in piedi. Perché tra i 13 vengono conteggiati tutti quelli che non hanno il Covid, anche gli infortunati. Le faccio un esempio: Pereyra è fuori per tre mesi con una spalla a pezzi e per questa regola sarebbe tra i disponibili. Che modello va seguito? Concordo col presidente del Torino Urbano Cairo: quello inglese, decisamente più snello".