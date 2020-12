La Juventus in campo alla Continassa dovrà preparare con particolare attenzione i movimenti offensivi perché abbattere il muro dell'Udinese domenica non sarà per nulla scontato. In più, la squadra bianconera ha già dimostrato in più occasioni di soffrire particolarmente quando la squadra avversaria si chiude e non concede spazi. Come riporta Tuttosport: "La squadra di Gotti ha la sesta miglior difesa del campionato per gol subiti e solo il Napoli concede alle avversarie meno tiri di media a partita: 7,27 contro i 7,89 dei friulani".