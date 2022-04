C'è anche il timbro di Destiny Udogie sulla clamorosa vittoria dell'Udinese contro la Fiorentina (0-4 il risultato finale allo Stadio Franchi), che potrebbe aver spalancato la strada alla Juve nella corsa al quarto posto. Il difensore classe 2002 ha chiuso il match valido per il recupero della 20^ giornata di Serie A segnando il gol definitivo al 95', dopo essersi reso protagonista di un'altra buona prestazione. Prestazione che non sarà certamente sfuggita ai bianconeri di Torino, che lo stanno seguendo con interesse in vista del mercato estivo.