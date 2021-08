In Serie A sta per sbarcare il trequartista tedesco classe 2002. L'Udinese ha annunciato l'acquisto dal Lipsia a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni e la Juve (solo) sullo sfondo. In passato infatti Samardzic era stato seguito anche dai bianconeri, ma anche da Milan e Barcellona. Adesso il trequartista arriverà in Italia con la maglia dell'Udinese, pronto a misurarsi con la Serie A.