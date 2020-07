Camicia sopra e... boxer sotto. L'ex capitano della Juventus Alex Del Piero si è presentato così ieri in collegamento con Sky Sport improvvisando un balletto per festeggiare la vittoria dei bianconeri. L'inquadratura di solito è sempre a mezzo busto e Del Piero aveva pensato bene di vestirsi elegante per andare in diretta tv. Ma la parte che non si vedeva preferiva tenerla "più fresca". Tutto nascosto alla perfezione, se non fosse che a fine puntata l'hanno fatto alzare e allontanare dall'inquadratura per vederlo a inquadratura intera, e quando sono spuntati i boxer tutti a ridere. Non ci credete? Guardate il video nella nostra gallery qui sotto.