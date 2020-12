5







di Antonio Romano

Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Il nuovo formato de Ilbianconero.com, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora ce lo racconta in esclusiva.



La faccia di Ronaldo è tutta una programma. Esce sconfitto dai Fifa The Best e non maschera la sua delusione, anzi. E c'è un dato chiave: da quando è alla Juve non vince più premi. Sorride, invece, Barbara Bonansea, unica italiana nella Top 11 femminile. E poi, i nostri auguri a Hans Nicolussi Caviglia dopo il brutto infortunio. Questo e molto altro nella 23esima puntata de L'Osservatorio Romano: