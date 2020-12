di Antonio Romano

La disfatta contro la Fiorentina e la sentenza pronunciata su Juve-Napoli. C’è tanta, tantissima carne al fuoco per questa nuova imperdibile puntata de “L’Osservatorio Romano”, video-rubrica quotidiana a cura di Antonio Romano che vi racconta la Juventus minuto per minuto. Oggi la puntata sarà LIVE, sul canale YouTube Ilbianconero, in compagnia del nostro direttore editoriale Marcello Chirico: il modo migliore per affrontare tutti i temi di attualità del mondo bianconero



Qui di seguito il video della diretta di oggi, all’indomani della sconfitta dello Stadium contro la Fiorentina