"L'Osservatorio Romano" è l'appuntamento con la Juventus minuto per minuto qui su Ilbianconero.com. Una "tavola rotonda" in cui Antonio Romano, che la Juve la racconta da una vita, e il nostro direttore editoriale Marcello Chirico fanno il punto della situazione sulla Vecchia Signora. Un appuntamento che adesso è pure LIVE: segui in tempo reale insieme a noi le discussioni, i commenti e i contributi di Romano e Chirico e di tutta la nostra redazione!

Qui di seguito il video della diretta di oggi, lunedì prenatalizio, che si colloca tra la bella vittoria di Parma e il match di domani con la Fiorentina: