di Antonio Romano

Il giorno dopo Marassi e la vittoria sul Genoa per 1-3. Il giorno in cui la Juve ha scoperto la prossima avversaria in Champions League, la doppia sfida con il Porto che ci proietta già negli ottavi della massima competizione europea. Ma anche la super vigilia di UWCL, con le Women di Rita Guarino impegnate a Lione contro la corazzata di Vasseur: il 2-3 subito all'Allianz Stadium condiziona le chance di passare il turno, ma non la voglia di stupire delle bianconere. Ancora.



Tutto questo e ben altro nella chiacchierata LIVE de L'Osservatorio Romano, con Antonio Romano e il direttore editoriale de IlBianconero.com, Marcello Chirico. Guardate il video qui in basso: la diretta parte alle ore 17.45.