di Antonio Romano

Rassegna stampa, mercato, analisi tattiche e focus sui giocatori: questo e tanto altro è Osservatore Romano. Il nuovo formato de Ilbianconero.com, condotto da Antonio Romano, volto storico delle vittorie e dei momenti più emozionanti della Juventus. Lui che il mondo bianconero l'ha vissuto minuto dopo minuto, ora ce lo racconta in esclusiva.



La Juve pareggia contro l'Atalanta e il dato è chiaro: con le big non vince. I numeri, freddi, parlano e nonostante un'ottima prestazione i tre punti non sono arrivati. Rimpianti e amarezza per i bianconeri, che di occasioni ne hanno avute parecchie... La rassegna stampa, le ultime notizie, tutti i temi più caldi dai giornali e il postpartita: ecco tutto nella nuova puntata de L'Osservatore Romano.