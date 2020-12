Si rinnova l'appuntamento con la striscia quotidiana del nostro sito: Antonio Romano, insieme alla redazione de Ilbianconero.com e diversi ospiti, ci racconta in esclusiva la Juventus minuto per minuto, come ha sempre fatto nella sua carriera.

La Juve si sta avvicinando alla partita di domenica alle 18 a Marassi contro il Genoa, in un clima di ricordo per la scomparsa dell'eroe azzurro e juventino Paolo Rossi. Mentre le Women non devono farsi deconcentrare dalla sfida in Champions League contro il Lione...

Questo e molto altro nel nostro Osservatorio Romano: