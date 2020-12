di Antonio Romano

Con la vittoria di ieri contro il Parma la Juventus ha mandato un messaggio a tutte le altre squadre: "Sì, per lo scudetto ci siamo anche noi". Perché se qualcuno avesse avuto qualche dubbio, la squadra di Pirlo è lì e lotta per il decimo tricolore consecutivo. Oltre ad aver conquistato i tre punti, al Tardini i bianconeri hanno messo in campo una prestazione convincente senza freni. Ora serve continuità e la necessità di chiudere bene l'anno nell'ultima partita del 2020 contro la Fiorentina.



Ad analizzare il momento della squadra sono Antonio Romano e Marcello Chirico nel video qui sotto